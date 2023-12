Maja Włoszczowska motywuje dzieci z niepełnosprawnościami. Piękne spotkanie w SOSW

Tuż przed Igrzyskami w Londynie Włoszczowska odniosła kontuzję stawu skokowego, która uniemożliwiła start jeleniogórzanki w stolicy Anglii. Wówczas poruszała się o kuli i na wózku, przez co miała okazję poczuć się jak osoba z niepełnosprawnością ruchową.

To uczy pokory. Pokazuje jak bardzo warto doceniać, gdy wszystko jest ok. Ten czas, kiedy musiałam się poruszać o kuli, czy na wózku - to było duże wyzwanie, zwłaszcza podczas podróży. Okazało się, że nawet Londyn nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami - to daje bardzo dużo myślenia - wyznała M. Włoszczowska.