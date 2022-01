Malował markerem po ścianach przejścia podziemnego przy Obrońców Pokoju. Co jeszcze wydarzyło się przez weekend?

Pozostałe interwencje dotyczyły spraw różnych i zostaną przekazane do właściwych instytucji celem dalszej ich realizacji.

Malowanie po ścianach w Jeleniej Górze

W sobotnie popołudnie operatorzy monitoringu miejskiego przyłapali młodego mężczyznę, który markerami pisał po ścianach przejścia podziemnego usytuowanego przy ulicy Obrońców Pokoju. Po otrzymaniu tej informacji dyżurny straży miejskiej od razu zadysponował we wskazane miejsce patrol. Strażnicy zastali mężczyznę przy jednej ze ścian na której umieszczał napisy i w trakcie rozmowy, przyznał się do umieszczenia swojej twórczości na ścianach przejścia, wskazując je dokładnie. Sprawca to 21 letni mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego. Po oszacowaniu kosztów usunięcia napisów sprawa będzie miała swój dalszy ciąg w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.