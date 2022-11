Mamy zdjęcia Jeleniej Góry, które są jak perełki! Wybory Miss Polonia, PKS i nieistniejące targowiska (Galeria)

Jelenia Góra w latach 80. i 90. Miasto wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Co zmieniło się przez 40 lat?

To zupełnie wyjątkowa podróż do przeszłości, bo przez fotografie wykonane przez Andrzeja Szpaka, nieżyjącego już fotoreportera. Udało mu się uchwycić miasto i ludzi w trakcie ważnych wydarzeń i codziennych sytuacji. Dzięki niemu możemy zobaczyć, jak wyglądała FAMPA, ZREMB i zakłady optyczne, a także wybory Miss Polonia i nieistniejący już PKS oraz targowisko Flora. Szpak uwiecznił na zdjęciach budowę osiedla Zabobrze, a także ulicę 1 Maja, Długą i Plac Ratuszowy.

Jeśli macie ochotę na chwileczkę zapomnienia, to zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej galerii zdjęć, którą publikujemy za zgodą syna jej autora. Każda z fotografii została opisana, żeby łatwiej ją było zidentyfikować. Przy odrobinie szczęścia odnajdziecie na nich siebie lub swoich znajomych. Zapraszamy do podróży wehikułem czasu!