Mandat za podrzucanie śmieci dla mieszkanki Jeleniej Góry. Jak tłumaczyła się kobieta?

Po licznych zgłoszeniach od mieszkańców ulicy Piłsudskiego, strażnicy miejscy zaczęli obserwacje wskazanego miejsca, licząc że uda im się namierzyć osobę, która podrzuca tam śmieci.

- I już w niedzielę około godziny 18.50 operator monitoringu zauważył osobę, która niosąc worki zostawiła je przy obserwowanym koszu. Osoba ta zrobiła kilka kursów za każdym razem pozostawiając po dwa worki. Zadysponowany na miejsce patrol ustalił właściciela worków z odpadami. Sprawcą okazała się być pięćdziesięcioletnia mieszkanka ulicy Piłsudskiego w Jeleniej Górze.

Kobieta tłumaczyła się, że nie chciała przepełniać śmietników należących do wspólnoty. Za to wykroczenie została ukarana mandatem, a worki z odpadami zabrała do pojemników znajdujących się przy miejscu jej zamieszkania.