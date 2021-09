Marzy Ci się bushcraft i surwiwal w Kotlinie Jeleniogórskiej? Teraz możesz legalnie nocować w jeleniogórskich lasach

5 hektarów lasu dla fanów spania w lesie "na dziko"

Obszar lasów położony jest na zboczu góry Siodło na wysokości 454 m n.p.m. Teren udostępniony przez miasto Jelenia Góra jest położony w Kotlinie Jeleniogórskiej na terenie Borowego Jaru w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Miejsce do tego wyznaczone w terenie zaznaczone jest potrójną linią poziomą na drzewach granicznych i punktach stałych np. kamieniach.

Spanie "na dziko"- tak. Niszczenie- nie

W ramach programu "Zanocuj w lesie" możliwe jest bezpłatne spanie na wyznaczonym terenie. Bez względu jednak na używany do tego celu sprzęt, nie może on niszczyć drzew, krzewów i runa leśnego. W tym miejscu może nocować maksymalnie pięć osób, przez nie dłużej niż dwie noce z rzędu. Konieczne jest jednak o powiadomienie o takiej aktywności. Wystarczy wysłać maila do leśniczego na adres [email protected] lub [email protected] Taki mail powinien zostać wysłany nie dalej niż 2 dni przed planowanym nocowaniem. W treści powinny być zawarte takie informacje jak: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, liczba nocy/daty/ilość osób.