Mecze, wernisaże w BWA, spektakle w teatrach animacji i dramatycznym. Weekend (2-4.02) zapowiada się ciekawie | LISTA

18:00 "W Starym Kinie? czyli zwierzenia dublera".

Czeka was muzyczna uczta dla ucha z przymrużeniem oka.

Poważne postaci w niepoważnych sytuacjach: Marylin Monroe, Charlie Chaplin, Marlena Dietrich, Pola Negri, Humphrey Bogart…W ciągu godziny przez scenę przewijają się najsłynniejsze piosenki ze światowego kina.Tytułowy Dubler wciela się w postaci kina wykonując piosenki w sześciu językach.Wszystko to, co wiąże się z muzyką, kabaretem i filmem, co ma związek z dobrym smakiem, wyczuciem, znajduje się w muzycznym programie piano bar!

Wystąpią: Krzysztof Rogacewicz (aktor, zdobywca wielu prestiżowych nagród) oraz Róża Wysocka - wybitna pianistka, kompozytorka, aranżerka.Bilety w cenie: 50 zł dostępne na bilety.jck.pl oraz w sekretariatach JCK. MDK „ Muflon”, ul. Cieplicka 172