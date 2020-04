Miał być poszkodowanym, a okazał się pijanym dewastatorem. W dodatku był poszukiwany

archiwum polskapress

Policjanci zostali wezwani do jednej z miejscowości w gminie Janowice Wielkie, gdzie doszło do potrącenia pieszego. Na miejscu pieszy okazał się być pijany, a po bardziej wnikliwym wywiadzie okazało się, że jest poszukiwany oraz uszkodził samochód, który go potrącił.