Miał dwa promile alkoholu. Jechał całą szerokością jezdni

- W nocy z 9 na 10 marca br. około godziny 3.50 policjanci jadąc ulicą Jana Pawła II w Jeleniej Górze zauważyli jadący na przeciwległym pasie pojazd marki Ford. Kierujący tym pojazdem jechał całą szerokością jezdni. Policjanci podejrzewali, że kierowca może być nietrzeźwy lub kieruje będąc pod działaniem podobnie działającego środka- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej komendy policji.

Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Kierowcą okazał się 25- letni obywatel Ukrainy. Policjanci w trakcie kontroli wyczuli od niego alkohol. Jak się okazało, miał 2 promile alkoholu we krwi. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości za co grozić mu może nawet do 2 lat pozbawienia wolności.