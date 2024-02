Miasteczko rowerowe na Zabobrzu w Jeleniej Górze tętni życiem, choć jeszcze nie jest ukończone. Wkrótce będzie tu parking. Co jeszcze?

Zabobrzańska Stanica Rowerowa - co tu jest?

Przy ulicy Kilara na Zabobrzu w Jeleniej Górze powstał kompleks rowerowy dla małych i większych sportowców.

Co tu mamy?

Pumptrack do jazdy dla dzieci i początkujących

Skatepark dla deskorolkarzy i riderów. Z jednej strony są przeszkody, z drugiej spore rampy do wysokich lotów i sztuczek w powietrzu.

Miasteczko ruchu, miejsce, w którym najmłodsi rowerzyści mogą zdobywać doświadczenie w ruchu ulicznym. Miasteczko składa się z mini dróg oznakowanych tak jak prawdziwe ulice.

Ścieżki rowerowe do nauki podstaw jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce i innych sprzętach

Zabobrzański pumptrack powstał w 2018 roku. Była to atrakcja głównie dla dzieci i początkujących, ale dla nastolatków i bardziej doświadczonych skaterów nie było na Zabobrzu miejsca. Musieli jeździć do skateparku przy ul. Lubańskiej, a to daleko. Czasami wykorzystywali do jazdy na deskorolce lub hulajnodze schody i otoczenie Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Odkąd powstała Stanica Rowerowa na Zabobrzu mają swoje miejsce do uprawiania sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, BMX-ie czy wyczynowa jazda na rolkach).