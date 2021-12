Michał Materla wszedł na Śnieżkę bez koszulki. Jak poszło innym i jak wygląda prawdziwa zima w Karkonoszach? Zobaczcie! [ZDJĘCIA]

W Karkonosze zimą w samej bieliźnie?

Chodzenie po Karkonoszach w zimie w samej bieliźnie zrobiło się modne. Nie wszyscy, którzy decydują się na taki krok są do tego odpowiednio przygotowani. Ostatnio GOPR musiał ściągnąć na dół wyziębionego turystę, który nota bene pojechał do domu z kurtką jednego z ratowników. Nie odstrasza to jednak kolejnych śmiałków. Odwiedzają królową Karkonoszy w czapkach i rękawiczkach, ale bez spodni i koszulek, mimo że na samej górze jest bardzo mroźnie i wietrznie.

Do tego grona dołączył ostatnio Michał Materla, który w styczniu wróci do klatki i stoczy walkę z Tomaszem Narkunem, a ostatnio zdobył Śnieżkę.