Miejsce horroru. Tutaj Amerykanie kręcili film. Choć po potworze z mauzoleum nie ma już śladu i tak jest strasznie w Maciejowej

W 2016 roku okolice Maciejowej, górskie tereny Karkonoszy i Sudetów zostały zauważone przez ekipę filmową z Ameryki. To tutaj właśnie przez kilka nocy kręcono sceny do amerykańsko- angielskiego horroru "Red Wood".

Mauzoleum Emila Beckera leży na skraju parku w Maciejowej, dzielnicy Jeleniej Góry. Emil Becker był niemieckim radcą prawnym. Był on jednym z kolejnych właścicieli założenia pałacowego w Maciejowej. Przeprowadził kolejną renowację pałacu, wybudował wieżę widokową, a po śmierci spoczął w mauzoleum, postawionym w przypałacowym parku. Mauzoleum wybudowano w latach 1891 – 1902.

W mauzoleum długo po zakończeniu zdjęć straszył filmowy potwór. Pierwszy raz do jego dewastacji doszło w maju 2017r - został "odbudowany" przez opiekuna obiektu. Do drugiej dewastacji doszło w sierpniu 2019r - potwór został spalony. W 2021 roku doszło do całkowitej jego dewastacji. Robił piorunujące wrażenie.