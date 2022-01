Miesięczny synek pod opieką kompletnie pijanej matki. Miała 2,5 promila alkoholu w organizmie i była agresywna

Policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 31-letnią mieszkankę powiatu karkonoskiego podejrzewaną o narażenie swojego synka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

13 stycznia br. około godziny 17.20 policjanci pojechali na interwencję do jednego z mieszkań na terenie powiatu karkonoskiego, gdzie według zgłoszenia doszło do awantury oraz przebywa tam małe dziecko.

Policjanci we wskazanym mieszkaniu zastali 31-letnią kobietę, jak się później okazało matkę miesięcznego chłopca. Kobieta była kompletnie pijana, agresywna i wulgarna w stosunku do funkcjonariuszy. Badanie na zawartość alkoholu w jej organizmie wykazało blisko 2,5 promila. Dziecko po przebadaniu przez lekarzy, zostało przekazane pod opiekę do rodziny zastępczej.

31-latka trafiła do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i dalszych czynności. O sytuacji powiadomiony zostanie sąd rodzinny. Obecnie policjanci sprawdzają czy matka sprawując opiekę nad dzieckiem w takim stanie stworzyła zagrożenie dla jego życia lub zdrowia.