Mieszkania i działki za bezcen! Zobacz licytacje komornicze w Jeleniej Górze! [GALERIA]

Nie wchodź do lasu! Wiatr łamie drzewa jak zapałki! [GALERIA]

Nadleśnictwo "Śnieżka" przestrzega przed wchodzeniem do lasu. – Jest niebezpiecznie, wciąż wieje. Prosimy, nie wchodźcie dzisiaj do lasu, gdyż według prognoz, silny wiatr oraz opady deszczu będą utrzymywać się także w poniedziałek – apeluje do mieszkańców i turystów Nadleśnictwo ...