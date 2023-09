Miłośnicy adrenaliny na dwóch kółkach mają świetnie miejsce w Jeleniej Górze. Dirt Park przy ul. Lubańskiej już jest czynny Alina Gierak

Dirt park to tor rowerowy zaprojektowany do wykonywania skoków i innych ewolucji w powietrzu na przystosowanych do tego rowerach – hybrydach BMX i MTB. Można na nim szaleć także na hulajnogach. Młodzi jeleniogórzanie od dawna czekali na taki tor. Powstał przy ulicy Lubańskiej.