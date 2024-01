Młody talent z Jeleniej Góry wśród najlepszych w konkursie Polskiej Agencji Kosmicznej

Jeden z tych poniedziałków, które na pewno zapamiętam. Miałem przyjemność brać udział w finale pierwszej w Polsce edycji Programu Stypendialnego The Endeavour Scholarship Ala Wordena. Spośród 180 zgłoszeń wyłonionych zostało 20 uczestników, wśród których znalazłem się również ja. Powiedzieć, że zadania, które przed nami postawiono były nietypowe to nic nie powiedzieć. Mieliśmy w ciągu 45 minut zbudować pojazd z dostępnych materiałów, którymi były między innymi balon, patyczki po lodach, linijka, słomki, gumki recepturki, zakrętki, szkło hartowane i oczywiście taśma klejącą. Zaczęliśmy od zastanowienia się nad tym, co będzie nam potrzebne. Pierwotnie chcieliśmy oprzeć całą konstrukcję o napęd gumkowy. Ostatecznie jednak prostota zwyciężyła i skorzystaliśmy z balonu, patyczków, słomek i taśmy. W ten sposób skonstruowany pojazd pojechał najdalej ze wszystkich - opowiada Michał Ramus.