Mnóstwo imprez w Jeleniej Górze. Co będzie się działo w ten weekend? [24-26.09] Paulina Gadomska

48. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości Wydarzenie, które w Jeleniej Górze odbywa się od 1973 roku, jest jednym z największych tego typu w Polsce, na które ściągają kolekcjonerzy z całej Europy. Swoje zbiory prezentują na Placu Ratuszowym i wzdłuż urokliwych uliczek Starego Miasta. Można tu kupić zabytkowy samochód, stare meble, broń, cacka ze szkła i porcelany, książki, bibeloty i tysiące innych rzeczy. Zwiedzający i potencjalni kupcy przez dwa dni będą to wszystko oglądać, targować się, słuchać ciekawych historii, kupować, uzupełniać bądź wymieniać swoje zbiory. 25.09.2021 | 09:00 - 26.09.2021 | 18:00 Plac Ratuszowy UM Jelenia Góra Zobacz galerię (9 zdjęć)

Imprezowy kalendarz Jeleniej Góry pęka w szwach. Od dzisiaj do niedzieli (24-26.09) można przebierać i wybierać w wydarzeniach. Może Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości? Albo spotkanie z Mają Włoszczowską podczas rajdu? Do stolicy Karkonoszy zawita również Zamachowski. Dla dzieci też fajne atrakcje. Zobaczcie co i gdzie będzie się działo!