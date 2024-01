Morsowanie może być niebezpieczne. Przekonał się o tym mężczyzna morsujący w wodospadzie Podgórnej

Wodospad Podgórnej w Przesiece, to jedno z najbardziej popularnych miejsc do morsowania w naszym regionie.

Zimą dojście do wodospadu jest oblodzone. Ślisko jest także w wodzie. Nawet latem można się poślizgnąć, a co dopiero zimą. Wystarczy chwila nieuwagi, by morsowanie zakończyło się nieszczęśliwie.

Przekonał się o tym jeden z morsów, który wychodząc z wody, poślizgnął się na kamieniu i upadł. Prawdopodobnie doznał złamania miednicy albo biodra.

Świadkowie na pomoc wezwali strażaków, ratowników medycznych i goprowców. Pierwsi zajęli się poszkodowanym strażacy z OSP Podgórzyn. Dzięki nim mężczyzna nie wychłodził się i doczekał na przyjazd Pogotowia Ratunkowego.

Opisując zdarzenie, morsy z Przesieki, nie kryją oburzenia postawą niektórych turystów.