Możesz stracić wszystkie pieniądze! Uważaj na oszustów na OLX. Wykorzystują aplikację WhatsApp i niebezpieczne linki

Na oficjalnej stronie OLX można przeczytać komunikat o niebezpiecznych linkach, które wysyłane są przez oszustów. Nie należy w nie wchodzić, uzupełniać danych, a najlepiej skopiować podejrzany link i wkleić go do “Sprawdzacza” w centrum pomocy OLX, by upewnić się, że jest fałszywy.

Sytuacja zawsze wygląda tak samo. Rozpoczyna się od kontaktu kupującego ze sprzedającym poprzez aplikację Whatsapp. Kilka uprzejmości, ustalenie szczegółów i decyzja o zakupie.

Następnie sprzedający otrzymuje od oszustów link do strony udającej witrynę OLX pozwalającą na finalizację transakcji. Przestępcy zachęcają, by wprowadzić w fałszywym panelu OLX m.in. dane karty, rzekomo po to, aby wystawiający przedmiot na sprzedaż mógł otrzymać na nią pieniądze. Pamiętaj, że dane karty podaje się przy zakupach. Jeśli ktoś poda numer swojej karty w tego typu witrynie, to cyberprzestępca będzie mógł go użyć, by zrobić zakupy w naszym imieniu. Istnieje ryzyko, że albo opróżni nasze konto, albo wyczerpie cały limit kredytowy