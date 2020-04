Muzycy Orkiestry Symfonicznej znów zachwycają! Kolejny utwór już dostępny! [FILM]

To już trzeci utwór wykonany przez muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w ramach akcji #zostańwdomu. P. Mascagni - Intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej w tym wykonaniu to miód dla duszy. Zapraszamy do wysłuchania!

"Gdy w domach trwają przygotowania do świąt, chcielibyśmy muzycznie wprowadzić Państwa w czas wielkanocny i przekazać nadzieję płynącą z muzyki, tak potrzebną w tym szczególnym okresie - świąt zupełnie innych niż zwykle.

Jednocześnie nasze myśli są z pracownikami ochrony zdrowia, którzy z wielkim poświęceniem dbają o nas wszystkich."- taki opis muzycy Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze zamieścili przy kolejnym, trzecim już utworze nagranym w ramach akcji #zostańwdomu. Zapraszamy na tą muzyczną ucztę! Wideo