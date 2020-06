MZK będzie testowało elektrycznego Mercedesa eCitaro

Mercedes eCitaro to autobus dwunastometrowy, zeroemisyjny o napędzie elektrycznym, wyprodukowany w 2018 roku. Jego waga to 13,5 tony. Ma 29 miejsc siedzących, a na pokład zabiera 100 osób. Jest pojazdem nowej generacji, bardzo cichym, wyposażonym w mnóstwo nowinek technologicznych, m.in. czujniki obciążenia osi, które rejestrują dane i przesyłają informacje o liczbie pasażerów. Umożliwia to odpowiednie automatyczne ustawienie temperatury wnętrza. Inaczej powinna też pracować klimatyzacja, jeśli wewnątrz jest 50 pasażerów, a inaczej, gdy np. z pętli startuje tylko z dwiema osobami. Analogicznie jest z ogrzewaniem. Dodatkowo, pojazd można zaprogramować, np. o której godzinie wyruszy rano na trasę. Tym samym, komputer pokładowy odpowiednio wcześnie włączy ogrzewanie lub chłodzenie przestrzeni pasażerskiej. W takiej sytuacji pojazd wyjeżdża od razu „przygotowany”, dzięki czemu na dostosowanie temperatury wnętrza nie zużywa baterii.