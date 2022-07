Na burgerach się nie skończyło! Nowe miejsce pod nazwą Friks Pizza, poznajcie CENY i MENU restauracji!

Friks Pizza to druga restauracja o takiej nazwie, tym razem nie burgery, ale pizza neapolitańska już teraz dostępna w Jeleniej Górze. Jak sami mówią o sobie, młodzi zapaleńcy, którzy z humorem podchodzą do życia, dają możliwość posmakowania jeleniogórzanom.

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia Friks Pizzy to od niedzieli do czwartku godziny 12:00-21:00, a w piątki i soboty godziny od 12:00 do 22:00. Sytuacja wygląda bardzo podobnie do drugiej restauracji Friks Burger, która otwarta jest w podobnych godzinach. Jeżeli nie macie możliwości wybrania się osobiście, istnieje opcja zamówienia na wynos. TUTAJ link do oficjalnej strony restauracji.