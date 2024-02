Na chodnikach, wysepkach, miejscach dla osób niepełnosprawnych - kierowcy w Jeleniej Górze parkują gdzie popadnie i... płacą mandaty

Strażnicy miejscy z Jeleniej Góry pokazali kilka przypadków typowego nieprawidłowego parkowania z powtarzających się ulic i miejsc: z ulicy Sudeckiej, Krakowskiej, Górnej i placu Niepodległości.

Takie parkowanie kończy się postępowaniem mandatowym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - ostrzegają strażnicy miejscy.

Postępowanie mandatowe za nieprawidłowe parkowanie zagrożone jest kwotą od 100 zł., a przy zbiegu wykroczeń do 6000zł. Do tego dochodzą koszy holowania pojazdu, a to kolejne 550 złotych.

Zobaczcie te zdjęcia. Tak nie parkujcie!