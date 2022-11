Na Górę Szybowcową przyjeżdżają zakochani, wędrują rodziny z dziećmi oraz z psami. Czasami wyląduje samolot. I wtedy jest atrakcja (Zdjęcia)

Idziesz na Górę Szybowcową, a tu...ląduje samolot

Na Górę Szybowcową (561m) najłatwiej dojechać samochodem z Jeżowa Sudeckiego. I tak robią od wielu, wielu lat zakochane pary i z auta podziwiają krajobraz.

Na Górę Szybowcową można także dojść na piechotę, ścieżką z Zabobrza za Galerią Sudecką. Są dwie trasy. Jedna bardziej stroma. Druga, wiodąca lasem, łagodniejsza.

Są tacy, co wjeżdżają na szczyt na rowerach. Z fasonem to jest przylecieć własnym samolotem.

Wczoraj (12.11. 2022) taki widok zaskoczył spacerowiczów. Żółty, nieduży samolot, który wylądował na trawiastym lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego, oglądany był z wszystkich stron niczym ferrari. Wtajemniczeni określili, że może kosztować około 700 tys.zł. Ale to nie cena robiła wrażenie, a napisy po obu stronach kadłuba. Świadczą o miłości i poczuciu humoru właścicieli samolotu.

Alina Gierak

