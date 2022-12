Na karkonoskich szlakach jest bardzo ślisko. Warunki do wędrowania są trudne. Goprowcy proszą turystów o rozwagę

W Karkonoszach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W górnych partiach gór temperatury są dodatnie. Od 1,6 st. C do 3 st. C. Wiatr zachodni 28m/s – obniża temperaturę odczuwaną. Zachmurzenie jest duże.

Na szlakach miejscami jest bardzo ślisko.

Przed wyjściem w góry pamiętajcie o zabraniu "raczków" oraz dobrym zaplanowaniu wyprawy. Letnie szlaki są zamknięte.

Lista zamkniętych szlaków

Ze względu na trudne warunki zimowe oraz zagrożenie lawinowe, zamknięte są dla ruchu turystycznego:* szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki, na odcinku od schroniska Nad Łomniczką do schroniska Dom Śląski;