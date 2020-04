Na Polanie Jakuszyckiej budowa trwa. Zobacz, jak powstaje Dolnośląskie Centrum Sportu! [ZDJĘCIA]

Budynek A: zakończono montaż ścian Larsena wraz z montażem kotew gruntowych i ich sprężaniem, przystąpiono do odwodnienia wykopu, nieprzerwanie trwają roboty ziemne

Krótszy sięgacz od strony Szklarskiej Poręby (czyli tunel dostępowy krótszy) – w 100 % wykonano prace zbrojarskie ścian, dzisiaj trwa betonowanie ścian do poziomu stropu

Garaż na ratraki: usunięto wszystkie szalunki, trwają prace porządkowe, wykonywana jest podtynkowa instalacja elektryczna, a także powłokowa izolacja przeciwwilgociowa, ponadto kosmetyka elementów betonowych.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a póki co wszystko na to wskazuje, budowa zostanie ukończona latem 2021 roku. Koszt inwestycji to 140 milionów złotych.

O projekcie pisaliśmy TUTAJ