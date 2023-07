Na Scenie w Górach w Michałowicach wystąpią Czesław Mozil, Joanna Szczepkowska, Joanna Kołaczkowska i inni

Przedstawienia na Scenie w Górach rozpoczynają się o godz. 19.00. Będziecie mogli powędrować do Złotego Widoku w Michałowicach i na inne trasy, a potem powrócić na spektakl. Co przygotowano?

20 lipca Czesław Mozil

Po sporej przerwie Czesław Mozil powrócił do koncertowania ze swoim solowym repertuarem.Tym razem obok piosenek znanych i lubianych, pojawią się również utwory z dwóch albumów wydanych w ciągu minionego roku. Pierwsza to rewelacyjnie przyjęta przez krytyków muzycznych #IDEOLOGIAMOZILA, druga to „Inwazja Nerdów” nagrana z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół i ognisk muzycznych z całego kraju.

Czesław Mozil Solo to jedyne w Polsce, unikatowe połączenie koncertu muzycznego ze stand-upem, okraszonego błyskotliwymi komentarzami do otaczającej nas rzeczywistości. Charyzmatyczny artysta w zręczny i przenikliwy sposób lawiruje między emocjami odbiorców, żadnego z nich nie pozostawiając obojętnym. To sztuka, która porusza, elektryzuje, dotyka i przejmuje.