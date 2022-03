Na szczycie Śnieżki było schronisko. Kiedyś można było tutaj wypić gorącą czekoladę i schronić się przed gwałtowną pogodą Paulina Gadomska

Budowa kosmicznego obserwatorium na szczycie Śnieżki rozpoczęła się w 1966 roku i trwała osiem lat. Do 2015 roku funkcjonowała w nim restauracja, toalety, miejsce do schronienia. I choć trudno było tam szukać wyszukanych dań, a ceny, nawiązując do wyglądu obiektu, były z kosmosu, wnętrza robiły wrażenie. Marsjańskie talerze zapraszały do środka egzotycznymi klimatami, tak różnymi od tych spotykanych w innych schroniskach w Karkonoszach. Zobaczcie te wnętrza! Zdjęcia pochodzą z lat 1974- 2019.