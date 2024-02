Na Szrenicy już nie pojeździcie na nartach. Na Kopie i Stogi Izerskim da się jeszcze poszusować.Jak długo?

Na Szrenicy nieczynne wszystkie nartostrady

Narciarze nie mają tam po co się wybierać. Z braku śniegu zamknięte są wszystkie nartostrady w kompleksie Szrenicy.

W Karpaczu śniegu mało, ale da się jeździć

Otwarte są nartostrady Jan. Liczykrupa oraz Euro. W Karpaczu dzisiaj (15.02) w dolnej stacji jest +10 stopni, a w górnej +3. W weekend ma być zimniej i przewidywane są temperatury do + 3 stopnie.

W Winterpol Biały Jar działa kolej linowa i można zjeżdżać na nartach po trzech trasach. śniegu jest od 20 do 60 cm.

Na Stogu Izerskim działa kolej i czynne są nartostrady

W weekend temperatury mają być od 8 do 3 stopni, ale może padać deszcz, więc śnieg będzie mokry i jazda nieprzyjemna.

W Świeradowie- Zdroju w Ski&Sun pojeździcie do godz. 21.00 . Tu na nartostrady na Stogu Izerskim dowożą śnieg ciężarówkami, by utrzymać możliwości szusowania.

Na Polanie Jakuszyckiej drżą o Bieg Piastów

Na Polanie Jakuszyckiej do dyspozycji biegaczy zostało już tylko 12 kilometrów narciarskich tras. Stowarzyszenie Bieg Piastów codziennie dowozi śnieg w miejsca, które wymagają uzupełnienia.

48. Bieg Piastów ma rozpocząć się za dwa tygodnie i na Polanie robią wszystko, by nie zawieść biegaczy. Zapisało się ich 6 tysięcy z 23 krajów.

W Super Stacji w Czarnowie czynna nawet trasa alpejska

W Czarnowie koło Kamiennej Góry otwarte są dwie trasy. Alpejska (trudna) i Widokowa (łatwa). Można jeździć od godz. 12.00 do 21.00.

Nieczynna jest trasa Rodzinna, na której jest zero śniegu. Na pozostałych trasach pokrywa śnieżna wynosi od 40 do 80 cm.

Warunki na spacery w górach średnie

Jeśli nie narty, to może spacery? W Karkonoszach i Górach izerskich dzisiaj (15.02) jest słonecznie i bezwietrznie.

Szlaki są oblodzone i GOPR zaleca wędrówki z rakami na butach i zabranie kijków trekingowych.

W weekend (16.02 - 17.02) przewidywane są opady deszczu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr w nocy słaby, zmienny, w dzień słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowy.

