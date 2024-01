Na Szrenicy odczuwalna temperatura wynosiła - 26 stopni. Na Śnieżce było - 13. Szlaki są oblodzone

Siarczysty mróz na szczytach Karkonoszy

Zima powróciła do Kotliny Jeleniogórskiej. W wielu miejscach dzisiaj rano temperatury spadły do - 20 stopni. Najzimniej było na Szrenicy, gdzie odczuwalna temperatura wynosiła -26,8 stopni.

Jak długo utrzyma się mróz w Kotlinie Jeleniogórskiej?

Synoptycy z IMGW zapowiadają, że przymrozki utrzymają się przez co najmniej do końca tygodnia. Arktyczne powietrze przyniesie nie tylko mróz, ale i rozpogodzenia. Ubierzcie ciepłe kurtki i rękawiczki - to idealny moment na zimowe spacery!