Na trasie błoto, dzień pochmurny, a temperatura dodatnia. Mimo niecodziennych warunków, uczestnikom Biegu Icemana humory dopisywały

To, co wyróżnia przesiecki bieg od innych, to strój uczestników. Pokonują trasę w szortach i topach, niektórzy w czapkach na głowie. Lutowy termin na ogół gwarantował zimowe warunki, ale w tym roku było inaczej.

Zamiast śniegu i mrozu, było + 10 stopni i zero śniegu. To jednak nie sprawiło, że pokonanie 10 kilometrów było łatwe. Na śliskich leśnych ścieżkach zalegało błoto i było bardzo ślisko. To nie zepsuło humoru uczestnikom. Wielu z nich wystartowało w przebraniach i z wesołymi gadżetami.

Niektórzy kończyli bieg kąpielom w lodowatej wodzie wodospadu Podgórnej. To tradycja Biegu Icmana.

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych Przygotowali dla nich Mini Bieg Icemana. Tu już można było wystartować w ubraniach.

Rywalizację wśród mężczyzn wygrał po raz kolejny Michał Kur. Wśród pań najszybsza była Ewa Krojcig.