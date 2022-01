Na tym targowisku można było kupić dżem, mydło i powidło. Kultowa "Flora" zniknęła z mapy Jeleniej Góry Justyna Orlik

To był jeden z największych bazarów w Jeleniej Górze, gdzie można było kupić chleb, mydło i powidło. Mija ponad rok odkąd popularne targowisko przy ul. Bolesława Chrobrego zostało zlikwidowane. Radni podjęli decyzję o rewitalizacji tego miejsca, a my mamy dla Was dużo archiwalnych zdjęć. Robiliście tu zakupy?