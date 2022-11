Na Wielkiej Kopie (871 m n.p.m.) ma stanąć wieża widokowa. Będziemy z niej podziwiać Rudawy Janowickie. Tak jak to było przed wojną Alina Gierak

Najwyższa platforma wieży ma znajdować się na wysokości 25 metrów Mat.inwestora Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wielka Kopa to czwarty po Skalniku, Dziczej Górze i Wołku szczyt w Rudawach Janowickich. Przed wojną stała tu wieża widokowa, z której roztaczał się wspaniały widok na Rudawy Janowickie. Dzisiaj nie ma po niej śladu, a szczyt Wielkiej Kopy pozarastany jest samosiejkami. To ma się zmienić. Samorządy gminy wiejskiej Kamienna Góra i Marciszowa wspólnie przystąpiły do budowy wieży widokowej na Wielkiej Kopie. Wspiera je Nadleśnictwo Kamienna Góra.