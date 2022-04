Nadchodzi 13. edycja Festiwalu Pestka w Jeleniej Górze

PROGRAM FESTIWALU

30.04.2022 (SOBOTA)

JCK MUFLON Jelenia Góra-Sobieszów

godz. 17.00

And Who Is Useless Now?, reż. Ondrej Holba

Grupa wiekowa: 15+

Czas trwania: ok. 55 minut

Zdrojowy Teatr Animacji, Park Zdrojowy 1 Jelenia Góra-Cieplice

godz. 18.30

The Return of Istahr - Eine andere Welt ist Möglich, reż. Corinne Eckenstein / Theaters Lovefuckers

Grupa wiekowa: 13+

Czas trwania: ok. 65 minut

Sala Widowiskowa JCK ul. Bankowa 28/30

godz. 20.15

Ludzie/Psy, reż. Analog Collective

Grupa wiekowa: 15+

Czas trwania: ok. 70 minut

Klub Kwadrat ul. Bankowa 28/30

godz. 21.30

Panel Dyskusyjny - spotkanie z twórcami / Panel poprowadzi Jędrzej Soliński

Klub Kwadrat ul. Bankowa 28/30

godz. 22.15

Koncert - MARIE

01.05.2022 (NIEDZIELA)

JCK Muflon Jelenia Góra-Sobieszów

godz. 16.30

Faktoria przyjemności, reż. Agata Biziuk

Grupa wiekowa: 15 +

Czas trwania: ok. 60 minut