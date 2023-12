Najlepsze pizzerie w Jeleniej Górze. To są polecane miejsca w grudniu 2023

Jest to rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Najczęściej są to: szynka parmeńska, pomidory, pieczarki, oliwki, świeże zioła i mozzarella. W trakcie wyrabiania ciasta dodawana jest woda w mniejszej ilości i odrobina tłuszczu. Pizza rzymska wypiekana jest w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut. Z pewnością spotkasz ją w pizzeriach w Jeleniej Górze.

Pizza bianka

To rodzaj pizzy do którego nie używa się sosu pomidorowego. Smaruje się ją sosem na bazie krowiego mleka. Dodatki to: brokuły, szpinak, pieczarki, cukinia, papryka, ostre papryki, a także mięso, np. kurczak. Nie można pominąć także sera, najczęściej długodojrzewającego i pleśniowego. Ciasto jest bardziej chrupiące, a podczas wyrastania potrzebuje więcej czasu.