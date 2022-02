Najmniejsze Centrum Kultury w Polsce znajduje się w... Zachełmiu. Stara Remiza to prawdziwa perełka i miejsce magicznych spotkań

W Zachełmiu znajduje się najmniejszy Dom Kultury w Polsce...

Tak sobie to wymyśliliśmy i na razie nikt nas nie wyprowadził z tego przekonania.

Skąd wziął się pomysł na zaadaptowanie Starej Remizy na centrum kultury w Zachełmiu?

W środku wsi, jednej z najmniejszych i najładniejszych wsi na Pogórzu Karkonoskim, stała stuletnia remiza, która straszyła i nie była wykorzystywana przez strażaków. Postanowiliśmy jako stowarzyszenie, że poszukamy środków na odrestaurowanie tego miejsca. Z OSP podpisaliśmy umowę dzierżawy i zdobyliśmy ćwierć miliona złotych na przywrócenie remizy do życia. Potrzebowaliśmy miejsca do prowadzenia działalności stowarzyszenia, które na co dzień podejmuje szereg inicjatyw, m.in. troszczy się o dziedzictwo historyczne i przyrodnicze regionu: stare widokówki, stare mapy, archiwa historii mówionej i rękodzieło wiejskie. Pomogła nam w tym Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Ducha Gór", a cały potencjał wsi udało nam się zamknąć w jednym miejscu.