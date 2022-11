Najnowsze licytacje komornicze w Jeleniej Górze i okolicy. Te domy i mieszkania idą pod młotek jeszcze w 2022 roku. ZDJĘCIA, CENY, ADRESY

Listopadowe i grudniowe licytacje komornicze w Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim

Do końca 2022 roku w jeleniogórskim sądzie odbędzie się kilkanaście licytacji komorniczych, na których wystawione zostaną domy i mieszkania z Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego. Pod młotek pójdą mieszkania i domy za ułamek wartości rynkowej. Wiele z nich to okazje, które można kupić po dużo niższej cenie. Dotyczy to zwłaszcza tych nieruchomości, które wystawiono na publiczną sprzedaż po raz drugi. Jeśli tak się stanie, cena wywoławcza jest ponownie obniżana.