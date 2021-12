Najnowszy kryminał pisarza z Jeleniej Góry zaskoczy czytelników. Czy komisarz rozwiąże zagadkę?

Hubert Hender to polski autor kryminałów znany przede wszystkim z bestsellerowej pozycji „Milczenie”, która ukazała się we wrześniu 2020 roku. Pisarz ceniony za dosadność i wiarygodność po raz drugi uczynił podkomisarza Filipa Krauze bohaterem swojej najnowszej powieści. Fabuła jest doskonałym połączeniem fascynującego regionu z wartką akcją, która nie rozczaruje najbardziej wymagających fanów powieści kryminalnych.

„Fałsz” czyta się jednym tchem

Tym razem Hender zabiera swoich czytelników do Gór Sowich, w których dochodzi do makabrycznej zbrodni. Policja z Nowej Rudy od miesiąca prowadzi śledztwo, ale nie natrafia na ślad sprawcy. Próbując dotrzeć do prawdy, podkomisarz Krauze zagłębi się w najmroczniejsze sekrety miasta i pozna jego prawdziwe oblicze. Jest doświadczonym śledczym i dobrze wie, że za odmalowanymi fasadami i pozorami niewinności zwykle czai się prawdziwe zło. Czy sprawa zostanie rozwikłana i Krauze odkryje, kto stoi za zbrodnią?