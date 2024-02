Najpiękniejsza trasa kolejowa doczeka się remontu? Obłędny widok przy Zaporze Pilchowickiej Przemysław Kaczałko

Samorząd województwa dolnośląskiego wydzierżawił linię kolejową z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego na 30 lat. Reaktywowano już linię do Świeradowa Zdroju, a wkrótce otwarta będzie do Karpacza. Zatem kiedy przyjdzie kolej na jedną z najpiękniejszych tras w Polsce, biegnącą m.in. przez słynny most nad Zaporą Pilchowicką, który miał wysadzić Tom Cruise w Mission Impossible 7?