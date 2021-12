Najpiękniejsze i najdroższe wille w Jeleniej Górze. Kosztują miliony, są zabytkowe lub bardzo nowoczesne [6.12]

Na sprzedaż okazała i wysokiej klasy rezydencja jednorodzinna położona w Jeleniej Górze /58-500/ w cichej i spokojnej dzielnicy Maciejowa, oddalonej 5 km od centrum miasta. Rezydencja usytuowana jest na wzniesieniu w wyjątkowo pięknej okolicy, otoczona liczną zielenią. Z rezydencji jak również z działki rozpościera się rozległy widok na Góry Izerskie. Link do filmu prezentującego nieruchomość przed odnowieniem elewacji w 2021 roku: s://youtu.be/965Jr6IUvjI Nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana. Bliski kontakt z DK E65, która jest drogą wylotową w kierunku Wrocławia i drogą łączącą się z DK 3, którą możemy dojechać również do centrum Jeleniej Góry. Niedaleki kontakt z obwodnicą Jeleniej Góry pozwala na szybkie dotarcie w Karkonosze. Do Karpacza i Szklarskiej Poręby dojedziemy w ok. 20 min, a do Jakuszyc, w których królują biegi narciarskie w ok. 40 min. W najbliższym otoczeniu znajduje się stacja paliw Orlen, Market Dino i Biedronka, Kościół, Szkoła podstawowa nr 5 oraz dwa przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Rezydencja jest funkcjonalna i nowoczesna, podzielona na strefę dzienną (parter), relaksu (przyziemie) oraz odpoczynku (piętro). Wykończona najwyższej klasy materiałami oraz wyposażona w najwyższej klasy meble oraz sprzęt RTV i AGD. Wyposażenie w stałej zabudowie oraz większość umeblowania pozostaje w cenie sprzedaży. Rezydencja daje możliwość całkowitego wypoczynku i oderwania się od świata zewnętrznego. Basen z sauną, solarium, siłownią oraz barem pozwoli na odstresowanie się po ciężkim dniu pracy. Pięknie zagospodarowana działka z altaną ogrodową z barem oraz sprzętem audio/wideo pozwali na długie i bezstresowe chwile relaksu. Zimowa chata grillowa da natomiast możliwość spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych znajomych, z którymi odbędziecie Państwo niezapomniane biesiady. Pełni relaksu dostarczają trzy tarasy, na których można wypoczywać i oddawać się kąpielom słonecznym przez cały dzień gdyż usytuowane są od strony południowej. Cała posesja oraz budynek są w nocy oświetlone. Liczne punkty świetlne tworzą niesamowity klimat i aurę, która udziela się każdemu domownikowi.

Otodom.pl