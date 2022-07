Nie masz pomysłu w wolny dzień, pokażemy Ci co robić na weekend w Jeleniej Górze 29-31.07 OPRAC.: Piotr Sobala

Nie wiesz co robić w weekend? My podpowiadamy i specjalnie dla was, przygotowaliśmy listę najciekawszych imprez czy wydarzeń, które odbywają się na terenie powiatu karkonoskiego. Nie zabranie klasycznych fajfów dla miłośników tańca, poszukiwaczy najcenniejszych rzeczy na giełdach, różnego rodzaju warsztatów i nie tylko. Chociaż zbliżająca się pogoda trochę nas nie zachęca i tak warto zobaczyć co w trawie piszczy.