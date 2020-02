Nie miał prawa jazdy. Postanowił uciekać przed policjantami!

- 27 lutego 2020 roku około godziny 3.05 policjanci na ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze zauważyli pojazd marki Audi. Kierujący na widok radiowozu zmienił kierunek jazdy i gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Kierowca jednak nie reagował na sygnały do zatrzymania i zaczął uciekać- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej komendy policji.

Policjanci ruszyli za nim w pościg. Kierowca po przejechani kilku kilometrów skręcił w polną drogę i uderzył samochodem w nasyp. To go nie powstrzymało- dalej uciekał przed funkcjonariuszami, ale tym razem pieszo. Po kilku minutach został zatrzymany przez policjantów.

Kierującym okazał się 26-letni mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto obawiał się, że policjanci doprowadzą go do Aresztu Śledczego, gdzie za kilka dni ma się zgłosić do odbycia kary pozbawienia wolności.