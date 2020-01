Nie siedź w domu. Sprawdź co jest grane w mieście (16 - 23.01)

Jak co tydzień mamy dla Was kilka propozycji kulturalnych i sportowych na nadchodzący weekend i najbliższe dni. Sprawdźcie poniżej co będzie grane w mieście.

Czwartek, 16 stycznia. godz. 16:00

Potańcówka dla seniora, Osiedlowy Dom Kultury

w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcińskiego 12,

bilety: 6 zł, liczba miejsc ograniczona godz. 19:00

Prelekcja w ,,cyklu czwartkowym’’ pn. Kambodża

i Birma krainy tysiąca pagód Muzeum Przyrodnicze,

ul. Cieplicka 11A, wstęp wolny, liczba miejsc

ograniczona

godz. 10:00 Piątek, 17 stycznia. godz. 9:00 i 10:40

Spektakl „KRÓLEWNA Z DREWNA”

Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze,

bilety: 20 zł – normalny, 42 zł – rodzinny (dla 3

osób), KDR – wstęp wolny godz. 16:00

Koncert „JAK AMADEUSZ”

Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A

bilety: 30 zł, informacje i rezerwacja 797 450 803 godz. 17:00

Dariusz Miliński – wystawa prac na 40-lecie

działalności twórczej

Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1

na wernisaż wstęp wolny. Bilety na wystawę: 2–5 zł godz. 19:00

Porywające rytmy i melodie

Filharmonia Dolnośląska, sala koncertowa

im. Stefana Strahla, ul. Józefa Piłsudskiego 60,

bilety: 30 zł, 25 zł godz. 19:00

Spektakl ŁOTRZYCE – reż. Piotr-Bogusław

Jędrzejczak Teatr im. C.K. Norwida, duża scena,

Al. Wojska Polskiego 38, bilety: normalny – 35 zł

(parter), 25 zł (I balkon), 20 zł (II balkon), ulgowy –

22 zł Sobota, 18 stycznia. godz. 10:00

Warsztaty „Zatrzymaj Siebie Tu I Teraz”

Camp 66, ul. Widokowa 9, Ścięgny, bilety: 50 zł/os.

Informacje i zapisy: tel. 792 566 569 godz. 17:00

Odrobinę Kultury – spotkanie z Robertem Kurkiem

Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30,

wstęp wolny godz. 17:00

Koncert zespołu Szyszak

MDK „Muflon”, sala widowiskowa, ul. Cieplicka 172

wstęp bezpłatny godz. 19:00

Spektakl ŁOTRZYCE – reż. Piotr-Bogusław

Jędrzejczak Teatr im. C.K. Norwida, duża scena,

Al. Wojska Polskiego 38, bilety: normalny – 35 zł

(parter), 25 zł (I balkon), 20 zł (II balkon), ulgowy –

22 zł godz. 19:00

Koncert Ani Rusowicz w JCK

Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30

bilety: 60 zł. Bilety w przedsprzedaży do nabycia w

kasie biletowej JCK przy ul. Bankowej 28/30 oraz na

www.bilety.jck.pl. Kasa czynna od wtorku do piątku

w godzinach 13.00 - 18.00 oraz na 2 godziny przed

wydarzeniem Niedziela, 19 stycznia. godz. 10:30

Niedzielny Poranek Muzyczny – Czy zimą jest cicho?

Filharmonia Dolnośląska, sala koncertowa im.

Stefana Strahla, ul. Józefa Piłsudskiego 60,

bilety: 12 zł, 15 zł godz. 11:00

Wesoła Stalówka – zimowa przygoda z kaligrafią

Pałac Łomnica, bilety: normalny: 24 zł/os, ulgowy

szkolny: 9 zł/os. godz. 15:30

KS Wichoś Jelenia Góra – Maximus Kąty Wrocławskie

hala sportowa SP Nr 11, wstęp wolny godz. 16:00

Spotkanie z Agnieszką Stein - panel dyskusyjny

Jeleniogórskie Centrum Kultury, sala Nova,

ul. 1 Maja 60, wstęp wolny godz. 16:00

Koncert Trio Karnawałowe „Jak Amadeusz”

Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A, bilety: 40 zł,

po rezerwacji – 30 zł. Rezerwacje tel. 797 450 803 godz. 17:00

Koncert Jacka Szreniawy

Camp 66 ul. Widokowa 9 Ścięgny, bilety: 30 zł/os. godz. 18:00

KS Sudety Jelenia Góra – Exact Systems Śląsk II

Wrocław, hala MOS, ul. Sudecka 42, wstęp wolny godz. 19:00

Spektakl muzyczny dla dorosłych „HEMAR Z

HOMAREM. Szlagiery przedwojennego kabaretu”

Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze,

bilety: 30 zł – normalny, 25 zł – ulgowy godz. 18:00

Spektakl ŁOTRZYCE – reż. Piotr-Bogusław

Jędrzejczak Teatr im. C.K. Norwida, duża scena,

Al. Wojska Polskiego 38, bilety: normalny – 35 zł

(parter), 25 zł (I balkon), 20 zł (II balkon), ulgowy –

22 zł Poniedziałek, 29 stycznia. godz. 17:00

Piotrków Trybunalski – dwa oblicza. Wernisaż

wystawy fotografii Marcina Pieprzowskiego

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. Komedy

Trzcińskiego 12, wstęp wolny Wtorek, 21 stycznia. godz. 13:00

Wieszcz u fotografa, czyli jak wyglądał Mickiewicz

Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, Galeria

Małych Form III p., wstęp wolny godz. 18:00

DKF Klaps - Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia

(Gospod postoi, imeto i’e Petrunija), reż. Teona

Strugar Mitevska

Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30,

bilety: 10 zł, karnet 28 zł Środa, 22 stycznia. godz. 10:00

Spektakl „KOT W BUTACH”, reż. B. Nauka

Zdrojowy Teatr Animacji, bilety: 20 zł – normalny,

42 zł – rodzinny (dla 3 osób), KDR – wstęp wolny godz. 11:00

Wesoła Stalówka – zimowa przygoda z kaligrafią

Pałac Łomnica, bilety: normalny: 24 zł/os, ulgowy

szkolny: 9 zł/os. godz. 11:00

Polonez maturzystów

Plac Ratuszowy, wstęp wolny godz. 16:00

Klub Seniora „Młodzi Duchem” – nauka samoobrony

Przystań Twórcza, ul. Cieplicka 74, wstęp wolny godz. 18:30

„JA DŹWIĘK” – wieczór z dźwiękiem

Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A,

bilety: rezerwacja 797 450 803 godz. 19:00

JAZZ w ODK – koncert Otwartej Grupy Swingującej

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Komedy Trzcińskiego 12

wstęp wolny Czwartek, 23 stycznia. godz. 10:00

Spektakl „KOT W BUTACH”, reż. B. Nauka

Zdrojowy Teatr Animacji, bilety: 20 zł – normalny,

42 zł – rodzinny (dla 3 osób), KDR – wstęp wolny godz. 10:25

Potańcówka dla seniora

Osiedlowy Dom Kultury, ul. Komedy Trzcińskiego 12,

bilety: 6 zł, liczba miejsc ograniczona godz. 10:30

Klub Seniora „Młodzi Duchem”– „Śpiewy w Kręgu”

Przystań Twórcza, ul. Cieplicka 74, wstęp wolny godz. 17:00

Koncert semestralny Państwowej Szkoły Muzycznej

Filharmonia Dolnośląska, sala koncertowa im.

Ludomira Różyckiego, ul. Józefa Piłsudskiego 60

bilety: 20 zł, 10 zł godz. 19:00

Zdrojowe Czwartki z Filharmonią – „Latynoski

karnawał”, Zdrojowy Teatr Animacji, bilety: 30 zł godz. 19:00

Prelekcja w cyklu czwartkowym pt. „Azory”

Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A

