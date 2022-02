Nie udało się mu oszukać przeznaczenia. Naruszył 4 zakazy sądowe i miał przy sobie narkotyki. W końcu został złapany OPRAC.: Justyna Orlik

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kierowanie pojazdem wbrew zakazom sądowym i decyzji o cofnięciu mu uprawnień oraz o posiadanie narkotyków. Mężczyzna naruszył 4 zakazy sądowe, w tym dwa 5-letnie, miał amfetaminę oraz był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Teraz za swoje czyny odpowie on przed sądem, a grozić mu może nawet do 3 lat pozbawienia wolności.