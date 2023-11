Nie żyje Daniel Chojnacki - prezes Grupy Karkonoskiej GOPR, były oficer rowerowy Wrocławia miał zginąć pod lawiną

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Daniel Chojnacki zmarł zasypany lawiną w austriackich Alpach. Kondolencje napływają z całego Dolnego Śląska - od marszałka województwa dolnośląskiego - Cezarego Przybylskiego, prezydenta Jeleniej Góry - Jerzego Łużniaka, czy prezydenta Wrocławia - Jacka Sutryka.

Jak podaje Radio Wrocław, D. Chojnacki uprawiał skialpinizm w Tyrolu w rejonie 3-tysięcznika Glockturm, wraz z 47-letnim kolegą. Starszy z narciarzy, również karkonoski ratownik, zdołał się wydostać, a młodszego lawina zupełnie przysypała.

Został odnaleziony przez wezwanych ratowników i w stanie krytycznym przetransportowany śmigłowcem do szpitala, następnie do kliniki w Innsbrucku. Niestety nie udało się go uratować. Informacje o śmierci ratownika potwierdzili działacze karkonoskiego GOPR-u - dodaje portal Radia Wrocław.