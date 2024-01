Nie żyje Paweł Łukaszewicz, znany i lubiany nauczyciel SP nr 8 w Jeleniej Górze

W pamięci uczniów, absolwentów i nauczycieli pozostanie jako jeden z tych pedagogów, którzy pracę z dziećmi uznawali za priorytet, a opiekę nad nimi – za spełnienie nie tylko zawodowych, ale i życiowych zamierzeń i planów - wspomina zmarłego nauczyciela Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.

Pan Paweł jako nauczyciel wychowania fizycznego ze szczególną satysfakcją przyjął nowopowstałą halę sportową przy SP nr 8 w Jeleniej Górze. Potraktował to jako szansę, by doskonalić swoją pracę i kreować motywacje podopiecznych do treningów, przygotowując do sportowych sukcesów.