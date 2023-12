Nie żyje Paweł Trybalski, wybitny malarz związany z Karkonoszami. Nazwany został przez krytyków sztuki "globtroterem wyobraźni".

Posłuchaj, co Paweł Trybalski mówił o swojej twórczości (film autorstwa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze)

W 1978 r. przeprowadził się do Jeleniej Góry. Jego pracownia na Zabobrzu pełniła ważną rolę w integracji artystycznego środowiska jeleniogórskiego.

Brał udział w Festiwalu Współczesnego Malarstwa Polskiego w Szczecinie oraz w

ponad 300 wystawach sztuki polskiej w kraju i za granicą. Był m. in. uczestnikiem ważnej wystawy ,,Surrealiści polscy”, zorganizowanej w 1995 r. przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie. Artysta został zaproszony do tej prezentacji wraz z 70 wybitnymi polskimi twórcami, m. in. z Janem Lebensteinem, Jerzym Nowosielskim, Jonaszem Sternem, Henrykiem Wańkiem czy Stanisławem Ignacym Witkiewiczem.