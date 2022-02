Niebezpiecznie na niebieskim szlaku w Karkonoszach. Spadło mnóstwo śniegu i powstało kilkumetrowe lodowe koryto, którego nie można ominąć

Spiętrzona woda przepływa górą i tworzy, niemożliwe do ominięcia suchą nogą, kilkumetrowe lodowe koryto. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin w Karkonoszach spadło do 35 cm śniegu, a wciąż wiejący wiatr uformował głębokie zaspy, co zacznie utrudnia poruszanie się po szlakach. Miejscami pokrywa śnieżna może mieć nawet 2 m grubości.

Jeśli wybieracie się w góry, sprawdźcie aktualnie panujące warunki.