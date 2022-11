Niepublikowane zdjęcia Jeleniej Góry to prawdziwe perełki! Wybory Miss Polonia, PKS i nieistniejące targowiska (Galeria) Justyna Orlik

Aż dziwne, że udało nam się dotrzeć do tych zasobów dopiero teraz. Są niezwykłe. Zastanawiacie się jak wyglądała Jelenia Góra i jej mieszkańcy 40 lat temu? Uzyskaliśmy dostęp do archiwum, od którego łezka kręci się w oku. Tych zdjęć jeszcze nigdy nie publikowaliśmy. Znajdziecie na nich nieistniejące już zakłady przemysłowe, sklepy samoobsługowe i wypożyczalnię kaset VHS. Widać tu ludzi w codziennych sytuacjach oraz wydarzenia, które na stałe wpisały się w historię stolicy Karkonoszy. Zobaczcie galerię i dajcie znać, czy robi na was takie wrażenie, jak na nas. Czekamy na wasze komentarze! Te zdjęcia przenoszą w czasie! Wybierzcie się z nami wehikułem!