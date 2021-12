Niesamowite, słoneczne halo w Karkonoszach! Ale widok! (ZDJĘCIA/FILM)

Halo to zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej obserwowane wokół tarczy słonecznej lub księżycowej. Jest to świetlisty, biały lub zawierający kolory tęczy (wewnątrz czerwony, fioletowy na zewnątrz), pierścień widoczny wokół słońca lub księżyca. Zjawisko wywołane jest załamaniem światła na kryształach lodu i odbiciem wewnątrz kryształów lodu znajdujących się w chmurach pierzastych piętra wysokiego (cirrostratus) lub we mgle lodowej. Różne rodzaje kryształów lodowych, możliwych ustawień w powietrzu i dróg optycznych w kryształach sprawia, że występuje wiele efektów halo.

Wczoraj tego pięknego zjawiska doświadczyli turyści, którzy wybrali się w Karkonosze. Zaobserwowano je m.in. w okolicy Hali Szrenickiej.