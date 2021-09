Nowa inwestycja w Jeleniej Górze za 5 milionów zł i 60 miejsc pracy. Budynek z czerwonej cegły zyska nowy blask

Potencjał jeleniogórskiego rynku doceniony został przez firmę Web INnovative Software, która jest jednym z czołowych dostawców chmurowych aplikacji dla biznesu oraz twórcą PoradnikPrzedsiębiorcy.pl.

Do tej pory spółka zatrudniała w Jeleniej Górze niespełna 20 pracowników, a biuro było wynajmowane przy ul. Sudeckiej.

- Od sześciu lat rozwijamy z powodzeniem filię w Jeleniej Górze, zatrudniamy testerów i programistów, także z miejscowych uczelni. Nasi pracownicy samodzielnie organizują swoją pracę, są niezależni. Sami też określają ostatecznie poziom swoich wynagrodzeń. Tak żeby było fair wobec innych pracowników i wobec firmy. Jesteśmy jedną z nielicznych turkusowych organizacji na Dolnym Śląsku, daje nam to niesamowitą energię do działania i stały wzrost. Od 11 lat niezmiennie rozwijamy się na poziomie co najmniej 30% - opowiada prezes Andrzej Lazarowicz.